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70 будинків без тепла, обмежений рух транспорту – наслідки обстрілів у Харкові

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 13:40
ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

У зв'язку з обстрілом, що розпочався, в Харкові обмежено рух громадського транспорту. Наразі 70 будинків не мають тепла, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов у відеозверненні, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Терехова: "У зв'язку з тим, що зараз розпочався обстріл, я скоротив рух громадського транспорту. З метою безпеки. Прошу вас усіх спуститися на станції метрополітену, підвали та бомбосховища.

У нас були розбиті дві станції. Роботу однією відновлено, інша перемикатиметься, і незабаром ті будинки, яких це торкнулося, - а це близько 70 будинків, скоро будуть з теплом".

Деталі: За його словами, супермаркети працюють "тією чи іншою мірою", оскільки мають проблеми з касирами, які живуть за містом і не можуть потрапити до Харкова.

Торговельна мережа "Кулиничі" випікає та постачає хліб.

Теми: ХарківвійнаРосія
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