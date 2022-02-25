Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

70 будинків без тепла, обмежений рух транспорту – наслідки обстрілів у Харкові

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:40
70 будинків без тепла, обмежений рух транспорту – наслідки обстрілів у Харкові
ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

У зв'язку з обстрілом, що розпочався, в Харкові обмежено рух громадського транспорту. Наразі 70 будинків не мають тепла, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов у відеозверненні, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Терехова: "У зв'язку з тим, що зараз розпочався обстріл, я скоротив рух громадського транспорту. З метою безпеки. Прошу вас усіх спуститися на станції метрополітену, підвали та бомбосховища.

Реклама:

У нас були розбиті дві станції. Роботу однією відновлено, інша перемикатиметься, і незабаром ті будинки, яких це торкнулося, - а це близько 70 будинків, скоро будуть з теплом".

Деталі: За його словами, супермаркети працюють "тією чи іншою мірою", оскільки мають проблеми з касирами, які живуть за містом і не можуть потрапити до Харкова.

Торговельна мережа "Кулиничі" випікає та постачає хліб.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХарківвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: