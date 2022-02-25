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70 домов без тепла, ограниченное движение транспорта – последствия обстрелов в Харькове

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 12:40
70 домов без тепла, ограниченное движение транспорта – последствия обстрелов в Харькове

В связи с начавшимся обстрелом в Харькове ограничено движение общественного транспорта. Сейчас у 70 домов нет тепла, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Источник: Терехов в видео-обращении, которое цитирует "Інтерфакс-Україна"

Прямая речь Терехова: "В связи с тем, что сейчас начался обстрел, я сократил движение общественного транспорта. В целях безопасности. Прошу вас всех спуститься на станции метрополитена, подвалы и бомбоубежища".

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У нас были разбиты две станции. Работа одна восстановлена, другая будет переключаться, и вскоре те дома, которых это коснулось, - а это около 70 домов, скоро будут с теплом".

Детали: По его словам, супермаркеты работают "в той или иной степени", поскольку имеют проблемы с кассирами, которые живут за городом и не могут попасть в Харьков.

Торговая сеть "Кулиничи" выпекает и снабжает хлеб.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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