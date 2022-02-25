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До Києва заходить українська військова техніка для оборони - МВС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 14:00

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Пряма мова радника очільника МВС Вадима Денисенка: "Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб стримувати оборону Києва".

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Деталі: Він звернувся до киянів з проханням не знімати та не викладати в мережу інформацію про пересування техніки.

Денисенко нагадав, що в місті Київ уже роздано 18 тисяч автоматів добровольцям, які хочуть захищати столицю зі зброєю в руках.

За даними МВС, станом на зараз диверсійно-розвідувальні групи в Києві знищено і зачищено.

ВІДЕО ДНЯ

Стуація в Києві більш-менш стабілізувалася, хоч напруження зберігається.

Теми: війнаКиївМВС
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