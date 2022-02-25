До Києва заходить українська військова техніка для оборони - МВС
П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:00
До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Пряма мова радника очільника МВС Вадима Денисенка: "Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб стримувати оборону Києва".
Реклама:
Деталі: Він звернувся до киянів з проханням не знімати та не викладати в мережу інформацію про пересування техніки.
Денисенко нагадав, що в місті Київ уже роздано 18 тисяч автоматів добровольцям, які хочуть захищати столицю зі зброєю в руках.
За даними МВС, станом на зараз диверсійно-розвідувальні групи в Києві знищено і зачищено.
ВІДЕО ДНЯ
Стуація в Києві більш-менш стабілізувалася, хоч напруження зберігається.