В Киев заходит украинская военная техника для обороны - МВД

В Киев входит украинская военная техника для обороны города.

Источник: Министерство внутренних дел

Прямая речь советника главы МВД Вадима Денисенко: "Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону города".

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Детали: Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть информацию о передвижении техники.

Денисенко напомнил, что в Киеве уже роздано 18 тысяч автоматов добровольцам, которые хотят защищать столицу с оружием в руках.

По данным МВД, по состоянию на данный момент диверсионно-разведывательные группы в Киеве уничтожены и зачищены.

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Стуация в Киеве более или менее стабилизировалась, хотя напряжение сохраняется.