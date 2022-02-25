В Киев заходит украинская военная техника для обороны - МВД
Пятница, 25 февраля 2022, 15:00
В Киев входит украинская военная техника для обороны города.
Источник: Министерство внутренних дел
Прямая речь советника главы МВД Вадима Денисенко: "Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону города".
Детали: Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть информацию о передвижении техники.
Денисенко напомнил, что в Киеве уже роздано 18 тысяч автоматов добровольцам, которые хотят защищать столицу с оружием в руках.
По данным МВД, по состоянию на данный момент диверсионно-разведывательные группы в Киеве уничтожены и зачищены.
Стуация в Киеве более или менее стабилизировалась, хотя напряжение сохраняется.
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