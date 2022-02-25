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У Костополі затримали дівчину, що малювала мітки, а в Житомирі – ймовірних диверсантів

П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:45

У місті Костопіль, що на Рівненщині, затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки у вигляді хреста на дорогах.

Джерело: Нацполіція на Facebook, Житомир.info

Деталі: Затримана виявилася мешканкою села Городниця Житомирської області. Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.

Дівчину помітили працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, що також патрулювали територію. Затриману передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Крім того, у Житомирі у районі залізничного вокзалу затримали групу осіб, які можуть виявитися диверсантами.

Чоловіків доставили до Житомирського райуправління поліції для встановлення їх особи, обставин та мети перебування в обласному центрі.

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