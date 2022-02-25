Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Костополі затримали дівчину, що малювала мітки, а в Житомирі – ймовірних диверсантів

П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:45

У місті Костопіль, що на Рівненщині, затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки у вигляді хреста на дорогах.

Джерело: Нацполіція на Facebook, Житомир.info

Деталі: Затримана виявилася мешканкою села Городниця Житомирської області. Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.

Реклама:

Дівчину помітили працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, що також патрулювали територію. Затриману передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Крім того, у Житомирі у районі залізничного вокзалу затримали групу осіб, які можуть виявитися диверсантами.

Чоловіків доставили до Житомирського райуправління поліції для встановлення їх особи, обставин та мети перебування в обласному центрі.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: