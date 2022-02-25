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В Костополе задержали рисовавшую метки девушку, а в Житомире – вероятных диверсантов

Пятница, 25 февраля 2022, 14:45

В городе Костополь Ровенской области задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста на дорогах.

Источник: Нацполиция на Facebook, Житомир.info.

Детали: Задержанная оказалась жительницей села Городница Житомирской области. Она призналась, что и раньше совершала маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью.

Девушку заметили сотрудники полиции в составе мобильной группы совместно с местными жителями, которые также патрулировали территорию.

Задержанная была передана работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, в Житомире в районе железнодорожного вокзала задержали группу лиц, которые могут оказаться диверсантами.

Мужчин доставили в Житомирское райуправление полиции для установления их личности, обстоятельств и целей пребывания в областном центре.

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