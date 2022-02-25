Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Костополе задержали рисовавшую метки девушку, а в Житомире – вероятных диверсантов

Пятница, 25 февраля 2022, 13:45

В городе Костополь Ровенской области задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста на дорогах.

Источник: Нацполиция на Facebook, Житомир.info.

Детали: Задержанная оказалась жительницей села Городница Житомирской области. Она призналась, что и раньше совершала маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью.

Реклама:

Девушку заметили сотрудники полиции в составе мобильной группы совместно с местными жителями, которые также патрулировали территорию.

Задержанная была передана работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, в Житомире в районе железнодорожного вокзала задержали группу лиц, которые могут оказаться диверсантами.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчин доставили в Житомирское райуправление полиции для установления их личности, обстоятельств и целей пребывания в областном центре.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: