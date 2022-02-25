Рекорд Путіна: Росія втратила за день 1000 солдатів

За даними Міністерства оборони, за 25 лютого російська армія втратила понад тисячу солдатів – це рекорд за весь час її існування.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Сьогодні (25 лютого – ред.) кількість втрат з боку окупаційних військ РФ складає більше 1 тисячі.

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Такої кількості втрат в/с за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала".

Деталі: За даними відомства, за два дні Росія втратила 2800 осіб - це і поранені, і вбиті, і полонені.