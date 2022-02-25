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Рекорд Путина: Россия потеряла за день 1000 солдат

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 15:28
российские оккупанты в Сумах, фото из соцсетей

По данным Министерства обороны, за 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.

Источник: Минобороны

Дословно: "Сегодня (25 февраля – ред.) количество потерь со стороны оккупационных войск РФ составляет более 1 тысячи.

Такое количество потерь в/с за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала".

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Темы: РосcиявойнаПутин
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