Рекорд Путина: Россия потеряла за день 1000 солдат

По данным Министерства обороны, за 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.

Источник: Минобороны

Дословно: "Сегодня (25 февраля – ред.) количество потерь со стороны оккупационных войск РФ составляет более 1 тысячи.

Такое количество потерь в/с за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала".