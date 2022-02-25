Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Вінницею збили російський вертоліт – військових шукають

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:15
ілюстративне ФОТО: GETTY IMAGES

Поблизу села Бохоники під Вінницею українці збили гелікоптер військових РФ, пілотів наразі шукають.

Джерело: Агрономічна сільська рада в коментарі "Суспільному"

Деталі: Спочатку повідомлялося, що поблизу села виявили російський десант.

Пізніше у місцевій владі уточнили – російський гелікоптер збили Збройні сили. З нього висадилися двоє осіб – їх шукають.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ВінницяРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗСУ здійснили 50 влучних ударів ракетами "Вільха" по ворожій техніці

93% українців підтримують Зеленського

фотоПід час обстрілів у центрі Харкова пошкоджено Свято-Успенський собор

фотоНа обкладинці TIME з'явився український прапор і цитата Зеленського

Війна РФ проти України: трибунал у Гаазі розпочав розслідування

Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Усі новини...
Вінниця
Нова хвиля "мінувань": силовики перевіряють всі школи Харкова і Вінниці
Португальці побудують у Вінниці завод будматеріалів – мер
У Вінниці син судді виграв автомобіль у конкурсі від мерії для вакцинованих
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...