Під Вінницею збили російський вертоліт – військових шукають
П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:15
Поблизу села Бохоники під Вінницею українці збили гелікоптер військових РФ, пілотів наразі шукають.
Джерело: Агрономічна сільська рада в коментарі "Суспільному"
Деталі: Спочатку повідомлялося, що поблизу села виявили російський десант.
Пізніше у місцевій владі уточнили – російський гелікоптер збили Збройні сили. З нього висадилися двоє осіб – їх шукають.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"