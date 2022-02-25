Під Вінницею збили російський вертоліт – військових шукають

Поблизу села Бохоники під Вінницею українці збили гелікоптер військових РФ, пілотів наразі шукають.

Джерело: Агрономічна сільська рада в коментарі "Суспільному"

Деталі: Спочатку повідомлялося, що поблизу села виявили російський десант.

Пізніше у місцевій владі уточнили – російський гелікоптер збили Збройні сили. З нього висадилися двоє осіб – їх шукають.