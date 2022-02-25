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Под Винницей сбили российский вертолет – военных ищут

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 16:15

Вблизи села Бохоники под Винницей украинцы сбили вертолет военных РФ, пилотов сейчас ищут.

Источник: Агрономическая сельская рада в комментарии "Суспільному"

Детали: Сначала сообщалось, что вблизи села был обнаружен российский десант.

Позже в местных властях уточнили – российский вертолет сбили Вооруженные силы. Из него высадились два человека – их ищут.

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Темы: ВинницаРосcиявойна
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