Под Винницей сбили российский вертолет – военных ищут
Пятница, 25 февраля 2022, 16:15
Вблизи села Бохоники под Винницей украинцы сбили вертолет военных РФ, пилотов сейчас ищут.
Источник: Агрономическая сельская рада в комментарии "Суспільному"
Детали: Сначала сообщалось, что вблизи села был обнаружен российский десант.
Позже в местных властях уточнили – российский вертолет сбили Вооруженные силы. Из него высадились два человека – их ищут.
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