Под Винницей сбили российский вертолет – военных ищут

Вблизи села Бохоники под Винницей украинцы сбили вертолет военных РФ, пилотов сейчас ищут.

Источник: Агрономическая сельская рада в комментарии "Суспільному"

Детали: Сначала сообщалось, что вблизи села был обнаружен российский десант.

Позже в местных властях уточнили – российский вертолет сбили Вооруженные силы. Из него высадились два человека – их ищут.