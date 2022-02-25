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Польща закриває повітряний простір для російських авіакомпаній

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 15:26

Вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній",- зазначає прем’єр.

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Нагадаємо, вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

Очікується, що подібні обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.  

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

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Теми: ПольщаРосіяавіа
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