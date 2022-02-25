В Україні створили сервіс "Прихисток" про пошук і надання житла

В Україні створили сервіс "Прихисток", щоб українці могли знайти місце для безпечного перебування.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Військові сили Російської Федерації обстрілюють мирні міста, житлові будинки та соціальні заклади. Багато громадян евакуюються до більш безпечних регіонів навіть не знаючи, де перечекати активні бойові дії. Щоб вистояти і уберегти нашу країну, ми всі маємо згуртуватися та допомагати один одному.



Щоб знайти місце для безпечного перебування створено сервіс "Прихисток"".

Деталі: Омбудсмен пояснила – якщо у когось є приміщення, в якому готові прихистити співгромадян у скруті – то треба тиснути на кнопку "Надати житло".



А ті, хто потребуєте прихистку – мають тиснути кнопку "Знайти житло".

