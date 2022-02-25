Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні створили сервіс "Прихисток" про пошук і надання житла

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:31

В Україні створили сервіс "Прихисток", щоб українці могли знайти місце для безпечного перебування.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Військові сили Російської Федерації обстрілюють мирні міста, житлові будинки та соціальні заклади. Багато громадян евакуюються до більш безпечних регіонів навіть не знаючи, де перечекати активні бойові дії. Щоб вистояти і уберегти нашу країну, ми всі маємо згуртуватися та допомагати один одному.

Щоб знайти місце для безпечного перебування створено сервіс "Прихисток"".

Деталі: Омбудсмен пояснила – якщо у когось є приміщення, в якому готові прихистити співгромадян у скруті – то треба тиснути на кнопку "Надати житло".

А ті, хто потребуєте прихистку – мають тиснути кнопку "Знайти житло".
 

Теми: Українавійнажитлопереселенці
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

відеоОкупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні

По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Apple припинила продажі в РФ

відеоГолова Сумщини вимагає зброї та захисту Байрактарами – інакше техніка РФ піде на Київ

ВІДЕОЗеленський назвав умову для перемовин щодо перемир’я з Росією – припинити бомбардування

Усі новини...
Україна
Пишаюся народом у цій країні: Дуглас, Гарфілд та Lady Gaga підтримали Україну
Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський
Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків
Останні новини
01:01
В Україні отримали поранення двоє російських військових з Улан-Уде
00:58
Британія закриває порти для суден із РФ та розширює фінансові санкції
00:48
Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку
00:48
У прикордонному Бєлгороді в Росії лікарні припинили приймати цивільне населення – росЗМІ
00:35
У Херсоні після пострілу росіян із танка горить будівля СБУ
00:32
ЄС визначив 7 банків РФ, які відключить від SWIFT
00:31
Ребров зі спортсменами створили фонд допомоги армії
00:16
Миколаївщина під контролем ЗСУ, ворог зазнав великих втрат
00:07
ЗСУ за добу знищили 1 літак, 1 гелікоптер й кілька колон техніки російських окупантів
00:07
Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області
Усі новини...