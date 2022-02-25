В Украине создали сервис "Прыхисток" о поиске и предоставлении жилья

В Украине создали сервис "Прыхисток", чтобы украинцы могли найти место для безопасного пребывания.

Источник: уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова Telegram

Прямая речь Денисовой: "Военные силы Российской Федерации обстреливают мирные города, жилые дома и социальные учреждения. Многие граждане эвакуируются в более безопасные регионы даже не зная, где переждать активные боевые действия. Чтобы выстоять и уберечь нашу страну, мы все должны сплотиться и помогать друг другу.

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Чтобы найти место для безопасного пребывания, создан сервис "Прыхисток"".

Детали: Омбудсмен объяснила – если у кого-то есть помещение, в котором готовы приютить сограждан в трудном положении – то нужно нажать на кнопку "Предоставить жилье".

А нуждающиеся в убежище должны нажать кнопку "Найти жилье".