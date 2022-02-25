На Харків летять російські бомбардувальники: всім сказали йти в укриття
П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:43
Міська влада попередила мешканців Харкова, що на місто сунуть російські бомбардувальники, тому всім негайно треба сховатися в об'єктах укриття та бомбосховищах.
Джерело: очевидці на місці, Департамент цивільного захисту Харківської військово-цивільної адміністрації, Суспільне Харків
Деталі: Кореспонденти видання "Суспільне Харків" повідомляють, що вибухи чути в різних кінцях міста.
Наразі повідомляють про вибухи в центрі, стороні аеропорту, Салтівці, Шишківці, Клочківській, Шатилівській та біля станції метро "Київська".