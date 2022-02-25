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На Харків летять російські бомбардувальники: всім сказали йти в укриття

П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:43
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 в Москві. Фото ілюстративне: getty images

Міська влада попередила мешканців Харкова, що на місто сунуть російські бомбардувальники, тому всім негайно треба сховатися в об'єктах укриття та бомбосховищах.

Джерело: очевидці на місці, Департамент цивільного захисту Харківської військово-цивільної адміністрації, Суспільне Харків

Деталі: Кореспонденти видання "Суспільне Харків" повідомляють, що вибухи чути в різних кінцях міста. 

Наразі повідомляють про вибухи в центрі, стороні аеропорту, Салтівці, Шишківці, Клочківській, Шатилівській та біля станції метро "Київська".

Теми: ХарківРосіявійна
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