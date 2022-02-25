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В Харьков летят российские бомбардировщики: всем сказали идти в укрытие

Пятница, 25 февраля 2022, 15:43
В Харьков летят российские бомбардировщики: всем сказали идти в укрытие
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в Москве. Фото иллюстративный: getty images

Городские власти предупредили жителей Харькова, что на город летят российские бомбардировщики, поэтому всем немедленно нужно спрятаться в объектах укрытия и бомбоубежищах.

Источник: очевидцы на месте, Департамент гражданской защиты Харьковской военно-гражданской администрации, издание Суспільне Харків

Детали: Корреспонденты издания "Суспільне Харьков" сообщают, что взрывы слышны в разных концах города.

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В настоящее время сообщают о взрывах в центре, стороне аэропорта, Салтовке, Шишковке, Клочковской, Шатиловской и возле станции метро "Киевская".

Темы: ХарьковРосcиявойна
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