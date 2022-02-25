В Харьков летят российские бомбардировщики: всем сказали идти в укрытие

Городские власти предупредили жителей Харькова, что на город летят российские бомбардировщики, поэтому всем немедленно нужно спрятаться в объектах укрытия и бомбоубежищах.

Источник: очевидцы на месте, Департамент гражданской защиты Харьковской военно-гражданской администрации, издание Суспільне Харків

Детали: Корреспонденты издания "Суспільне Харьков" сообщают, что взрывы слышны в разных концах города.

В настоящее время сообщают о взрывах в центре, стороне аэропорта, Салтовке, Шишковке, Клочковской, Шатиловской и возле станции метро "Киевская".