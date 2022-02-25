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Україна просить Південну Корею допомогти з кіберзахистом від атак Росії - ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 19:03

Високопоставлений український чиновник у Південній Кореї заявив, що Україна хоче попросити в Сеулу допомоги у посиленні можливостей кібербезпеки для захисту від російських атак.

Джерело: Reuters

Деталі: Російські війська другий день атакують міста та стратегічні об'єкти України. 

Призначений послом України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що веб-сайти державних установ країни також потерпають від російських атак.

За даними дослідників із фірми з кібербезпеки ESET, нещодавно знайдене руйнівне програмне забезпечення, яке циркулює в Україні, вразило сотні комп’ютерів, хвиля хакерських зломів спрямована проти країни.

Пономаренко високо оцінив зауваження президента Південної Кореї Мун Чже Іна про те, що суверенітет України потрібно поважати, а Сеул підтримує мирне вирішення кризи, але висловив сподівання на додаткову допомогу.

Пряма мова посла: "Ми також були б вдячні, якби Республіка Корея, будучи високорозвиненою високотехнологічною країною, допомогла б нам зміцнити наші можливості кібербезпеки".

Деталі: Мун Чже Ін заявив, що Південна Корея приєднається до зусиль міжнародної спільноти щодо введення економічних санкцій проти Росії, але чиновники заявили, що не розглядають односторонніх заходів.

Посадовець міністерства закордонних справ Південної Кореї заявив, що відомство посилить підтримку України, але не прокоментував потенційну співпрацю в кіберпросторі.

Теми: війна
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