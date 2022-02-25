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Украина просит Южную Корею помочь с киберзащитой от атак России - СМИ

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 16:03

Высокопоставленный украинский чиновник в Южной Корее заявил, что Украина хочет попросить у Сеула помощи в усилении возможностей кибербезопасности для защиты от российских атак.

Источник: Reuters

Детали: Российские войска второй день атакуют города и стратегические объекты Украины.

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Назначенный послом Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявил, что веб-сайты государственных учреждений страны также подвергаются российским атакам.

По данным исследователей из фирмы по кибербезопасности ESET, недавно найденное циркулирующее в Украине разрушительное программное обеспечение поразило сотни компьютеров, волна хакерских взломов направлена ​​против страны.

Пономаренко высоко оценил замечания президента Южной Кореи Мун Чже Ина о том, что суверенитет Украины следует уважать, а Сеул поддерживает мирное разрешение кризиса, но выразил надежду на дополнительную помощь.

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Прямая речь посла: "Мы также были бы благодарны, если бы Республика Корея, будучи высокоразвитой высокотехнологичной страной, помогла бы нам укрепить наши возможности кибербезопасности".

Темы: война
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