На Львівщині вводять комендантську годину
З 25 лютого у Львівській області запроваджують комендантську годину з 22:00 до 6:00.
Джерело: начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький
Пряма мова Козицького: "Тому людям, які зайняті в критичній інфраструктурі, ми будемо надавати перепустки. Просимо звертатися в районні державні адміністрації та обласну адміністрацію щодо потрібної перепустки для того, щоб можна було вільно пересуватися містом в нічний час".
Деталі: Голова ОВД підкреслив, що перепустки видають виключно працівникам об’єктів критичної інфраструктури та працівникам військових адміністрацій.
Він також нагадав, що у всіх районах області працюють штаби, куди можна приносити гуманітарну допомогу.
Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.
Передісторія:
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- Раніше комендантську годину запровадили у Києві та 13 областях.