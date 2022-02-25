На Львівщині вводять комендантську годину

З 25 лютого у Львівській області запроваджують комендантську годину з 22:00 до 6:00.

Джерело: начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Пряма мова Козицького: "Тому людям, які зайняті в критичній інфраструктурі, ми будемо надавати перепустки. Просимо звертатися в районні державні адміністрації та обласну адміністрацію щодо потрібної перепустки для того, щоб можна було вільно пересуватися містом в нічний час".

Деталі: Голова ОВД підкреслив, що перепустки видають виключно працівникам об’єктів критичної інфраструктури та працівникам військових адміністрацій.

Він також нагадав, що у всіх районах області працюють штаби, куди можна приносити гуманітарну допомогу.

Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

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