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На Львовщине вводят комендантский час

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 17:10
Максим Козицкий. Фото ЛОДА

С 25 февраля во Львовской области вводят комендантский час с 22:00 до 6:00.

Источник: начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Поэтому людям, занятым в критической инфраструктуре, мы будем предоставлять пропуска. Просим обращаться в районные государственные администрации и областную администрацию по поводу нужного пропуска для того, чтобы можно было свободно передвигаться по городу в ночное время".

Детали: Глава ОВД подчеркнул, что пропуска выдают исключительно работникам объектов критической инфраструктуры и работникам военных администраций.

Он также напомнил, что во всех районах области работают штабы, куда можно приносить гуманитарную помощь.

Во время комендантского часа следует оставаться дома, а если прозвучат сирены – спуститься в укрытие.

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Темы: Львовщинавойна
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