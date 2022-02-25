Україна втратила контроль над переправою в Херсон, але не над містом

Після запеклих боїв українська влада втратила контроль над переправою до Херсона.

Джерело: керівник обласного оперативного штабу – голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, Херсонська ОДА

Пряма мова: "Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона.

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Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста".

Деталі: Відтак, переправа через Дніпро на Херсонщині перебуває під контролем російських військ.

Лагута закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці.

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Він пообіцяв зробити все можливе для врегулювання ситуації та збереження людських життів.

Додатково: Водночас у Генштабі запевнили, что контроль за містом залишається за Україною.