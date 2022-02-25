Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна втратила контроль над переправою в Херсон, але не над містом

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:19

Після запеклих боїв українська влада втратила контроль над переправою до Херсона. 

Джерело: керівник обласного оперативного штабу – голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, Херсонська ОДА

Пряма мова: "Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. 

Реклама:

Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста".

Деталі: Відтак, переправа через Дніпро на Херсонщині перебуває під контролем російських військ.

Лагута закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці. 

ВІДЕО ДНЯ

Він пообіцяв зробити все можливе для врегулювання ситуації та збереження людських життів. 

Додатково: Водночас у Генштабі запевнили, что контроль за містом залишається за Україною.

Теми: війнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: