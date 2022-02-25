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Україна втратила контроль над переправою в Херсон, але не над містом

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 17:19

Після запеклих боїв українська влада втратила контроль над переправою до Херсона. 

Джерело: керівник обласного оперативного штабу – голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, Херсонська ОДА

Пряма мова: "Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. 

Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста".

Деталі: Відтак, переправа через Дніпро на Херсонщині перебуває під контролем російських військ.

Лагута закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці. 

Він пообіцяв зробити все можливе для врегулювання ситуації та збереження людських життів. 

Додатково: Водночас у Генштабі запевнили, что контроль за містом залишається за Україною.

Теми: війнаХерсонська область
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