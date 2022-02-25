Украина потеряла контроль над переправой в Херсон, но не над городом
После ожесточенных боев украинские власти потеряли контроль над переправой в Херсон.
Источник: руководитель областного оперативного штаба – глава областной государственной администрации Геннадий Лагута, Херсонская ОГА
Прямая речь: "Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон.
Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города".
Детали: Следовательно, переправа через Днепр в Херсонской области находится под контролем российских войск.
Лагута призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Он пообещал сделать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию и сохранить человеческие жизни.
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Дополнительно: В то же время в Генштабе заверили, что контроль за городом остается за Украиной.