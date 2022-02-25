Украина потеряла контроль над переправой в Херсон, но не над городом

После ожесточенных боев украинские власти потеряли контроль над переправой в Херсон.

Источник: руководитель областного оперативного штаба – глава областной государственной администрации Геннадий Лагута, Херсонская ОГА

Прямая речь: "Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон.

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Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города".

Детали: Следовательно, переправа через Днепр в Херсонской области находится под контролем российских войск.

Лагута призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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Он пообещал сделать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию и сохранить человеческие жизни.

Дополнительно: В то же время в Генштабе заверили, что контроль за городом остается за Украиной.