Литва надасть Україні автомати, боєприпаси та іншу допомогу

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.

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Анушаускас зазначив, що Литва підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.

"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми повинні зупинити Росію якомога швидше", - написав у Twitter.

У п’ятницю також стало відомо, що Естонія направить Україні додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів.

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