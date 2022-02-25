Понад 500 тисяч росіян вимагають у Путіна зупинити війну з Україною
Понад 500 тисяч росіян підписали петицію, запущену правозахисником Левом Пономарьовим, з вимогою зупинити війну з Україною.
Джерело: Новая газета
Деталі: Петиція була надрукована на сайті сhange.org
Дослівно петиція: "Вимагаємо негайного припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх негайного виведення з території суверенної держави Україна. Вважаємо військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та таку, що виправдовує війну, пропаганду в російських медіа, залежних від влади".
Деталі: Пономарьов оголосив про початок формування антивоєнного руху в Росії та підтримки будь-яких мирних форм антивоєнного протесту, а також закликав виступити проти війни всіх розсудливих людей в Росії.
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