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Понад 500 тисяч росіян вимагають у Путіна зупинити війну з Україною

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 17:44
Скриншот з сайту петицій

Понад 500 тисяч росіян підписали петицію, запущену правозахисником Левом Пономарьовим, з вимогою зупинити війну з Україною.

Джерело: Новая газета

Деталі: Петиція була надрукована на сайті сhange.org

Дослівно петиція: "Вимагаємо негайного припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх негайного виведення з території суверенної держави Україна. Вважаємо військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та таку, що виправдовує війну, пропаганду в російських медіа, залежних від влади".

Деталі: Пономарьов оголосив про початок формування антивоєнного руху в Росії та підтримки будь-яких мирних форм антивоєнного протесту, а також закликав виступити проти війни всіх розсудливих людей в Росії.

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Теми: Росіявійна
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