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Более 500 тысяч россиян требуют у Путина остановить войну с Украиной

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 17:44
Скриншот с сайта петиций

Более 500 тысяч россиян подписали петицию, запущенная правозащитником Львом Пономаревым, с требованием остановить войну с Украиной.

Источник: Новая газета

Детали: Петиция была опубликована на сайте сhange.org

Дословно петиция: "Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти".

Детали: Пономарев объявил о начале формирования антивоенного движения в России и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста, а также и призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России.

Темы: Росcиявойна
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