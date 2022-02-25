Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 500 тысяч россиян требуют у Путина остановить войну с Украиной

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 16:44
Более 500 тысяч россиян требуют у Путина остановить войну с Украиной
Скриншот с сайта петиций

Более 500 тысяч россиян подписали петицию, запущенная правозащитником Львом Пономаревым, с требованием остановить войну с Украиной.

Источник: Новая газета

Детали: Петиция была опубликована на сайте сhange.org

Реклама:

Дословно петиция: "Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти".

Детали: Пономарев объявил о начале формирования антивоенного движения в России и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста, а также и призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: