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УЗ просить не публікувати селфі з геотегами з евакуаційних поїздів

П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:42

"Укрзалізниця" повідомляє про запуск додаткових евакуаційних поїздів й просить пасажирів не ділитися публічно інформацією про графіки та маршрути їхнього руху.

Джерело: Telegram "Укрзалізниці".

Дослівно: "Додаткові евакуаційні поїзди наразі мчать з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці. На черзі — Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців врятовано з-під лінії вогню — до 4 тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимось".

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Деталі: В УЗ зазначили, що усвідомлено не дають чітких анонсів з графіком відправлення та руху, бо це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу.

Пасажирів закликали не публікувати свої фотографії з геотегами з евакуаційних поїздів, а також зазначили, що вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси пом'якшено. 

"Наші бригади їдуть у рейсі вже подекуди по кілька діб. Під обстрілами. Без гарячої їжі. Переживаючі за власні родини, але все ж разом з пасажирами, бо це наш обов'язок", — зазначили в "Укрзалізниці".

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