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УЗ просит не публиковать селфи с геотегами из эвакуационных поездов

Пятница, 25 февраля 2022, 17:42

"Укрзализныця" сообщает о запуске дополнительных эвакуационных поездов и просит пассажиров не делиться публично информацией о графиках и маршрутах их движения.

Источник: Telegram "Укрзалізниці".

Дословно: "Дополнительные эвакуационные поезда ныне мчатся из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северского и Винницы. На очереди — Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог. Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня — до 4 тысяч везем каждый час. И мы не остановимся".

Детали: В УЗ отметили, что осознанно не дают четких анонсов с графиком отправления и движения, потому что это позволяет ехать вне радаров и оперативно корректировать маршрут согласно подсказкам из штаба.

Пассажиров призвали не публиковать свои фотографии с геотегами из эвакуационных поездов, а также отметили, что требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчены.

"Наши бригады находятся в рейсах кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность", — отметили в "Укрзализныце".

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