Ворог продовжує обстрілювати "швидкі", але медики працюють – Ляшко
Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України, але медики працюють.
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 25 лютого
Пряма мова Ляшка: "Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.
Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.
Крім того, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні".
Деталі: Ляшко додав, що за ніч до лікарень доставили 53 наших громадян, усім їм надається необхідна медична допомога.
Міністр підкреслив, що наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається.
Він також закликав міжнародні правозахисні організації жорстко засудити терористичні дії російського агресора.