Ворог продовжує обстрілювати "швидкі", але медики працюють – Ляшко

Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України, але медики працюють.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 25 лютого

Пряма мова Ляшка: "Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.

Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

Крім того, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні".

Деталі: Ляшко додав, що за ніч до лікарень доставили 53 наших громадян, усім їм надається необхідна медична допомога.

Міністр підкреслив, що наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається.

Він також закликав міжнародні правозахисні організації жорстко засудити терористичні дії російського агресора.