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Ворог продовжує обстрілювати "швидкі", але медики працюють – Ляшко

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 17:13
Ворог продовжує обстрілювати швидкі, але медики працюють – Ляшко
Фото КМДА

Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України, але медики працюють.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 25 лютого

Пряма мова Ляшка: "Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.

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Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

Крім того, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні".

Деталі: Ляшко додав, що за ніч до лікарень доставили 53 наших громадян, усім їм надається необхідна медична допомога.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр підкреслив, що наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається.

Він також закликав міжнародні правозахисні організації жорстко засудити терористичні дії російського агресора.

Теми: МОЗмедицинавійна
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