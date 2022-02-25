Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг продолжает обстреливать "скорые", но медики работают – Ляшко

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 18:13
Фото КГГА

Оккупанты продолжают обстреливать "скорые" на территории Украины, но медики работают.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 25 февраля

Прямая речь Ляшко: "Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.

Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали. Но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.

Кроме того, в Чернигове применили огонь на территории психбольницы".

Детали: Ляшко добавил, что за ночь в больницы доставили 53 наших граждан, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Министр подчеркнул, что наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать во всех регионах. Медицинская помощь оказывается.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Он также призвал международные правозащитные организации жестко осудить террористические действия российского агрессора.

Темы: Минздравмедицинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Минздрав
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
Минздрав приглашает иностранных медиков работать в украинских больницах
В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...