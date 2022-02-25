Враг продолжает обстреливать "скорые", но медики работают – Ляшко

Оккупанты продолжают обстреливать "скорые" на территории Украины, но медики работают.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 25 февраля

Прямая речь Ляшко: "Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.

Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали. Но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.

Кроме того, в Чернигове применили огонь на территории психбольницы".

Детали: Ляшко добавил, что за ночь в больницы доставили 53 наших граждан, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Министр подчеркнул, что наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать во всех регионах. Медицинская помощь оказывается.

Он также призвал международные правозащитные организации жестко осудить террористические действия российского агрессора.