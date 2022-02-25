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У Росії обмежать доступ до Facebook

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:01
У Росії обмежать доступ до Facebook

"Роскомнадзор" із 25 лютого частково обмежує в Росії доступ до соціальної мережі Facebook.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Це рішення виправдовують так би мовити "цензурою російських ЗМІ".

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24 лютого соціальна мережа Facebook обмежила офіційні акаунти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ, зокрема телеканалу "Звєзда" та інтернет-майданчиків "Лента.ру" та "Газета.ру".

У "Роскомнадзорі" зазначили, що направили вимоги адміністрації Meta Platforms, Inc. зняти запроваджені соціальною мережею Facebook обмеження щодо російських ЗМІ та пояснити причину їх запровадження. "Вимоги Роскомнагляду власники соціальної мережі проігнорували", - сказали у РКН.

"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури РФ щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, "Роскомнадзором" згідно із законом вживаються заходи часткового обмеження доступу", - йдеться у повідомленні відомства.

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У чому полягає часткове обмеження доступу, в РКН не уточнили.

Теми: Росіясоцмережі
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