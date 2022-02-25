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В России ограничат доступ к Facebook

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 18:01
В России ограничат доступ к Facebook

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает в России доступ к социальной сети Facebook.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Это решение оправдывают якобы "цензурой российских СМИ".

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24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских пропагандистских СМИ, в том числе телеканала "Звезда" и интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

В Роскомнадзоре отметили, что направили требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. "Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", - сказали в РКН.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры РФ в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", - говорится в сообщении ведомства.

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В чем конкретно заключается частичное ограничение доступа, в РКН не уточнили.

Темы: Росcиясоцсети
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