Військовим з 1 березня піднімуть зарплату на 30% – Резніков
П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:11
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня зросте на 30% – міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму.
Джерело: Міноборони
Дослівно Міноборони: "Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%.
Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби".
Деталі: Повідомляється – якщо збільшення зарплати після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.