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Військовим з 1 березня піднімуть зарплату на 30% – Резніков

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:11

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня зросте на 30% – міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму.

Джерело: Міноборони

Дослівно Міноборони: "Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%.

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Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби".

Деталі: Повідомляється – якщо збільшення зарплати після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Теми: МіноборонизарплатиЗбройні сили
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