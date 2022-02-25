Військовим з 1 березня піднімуть зарплату на 30% – Резніков

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня зросте на 30% – міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму.

Джерело: Міноборони

Дослівно Міноборони: "Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%.

Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби".

Деталі: Повідомляється – якщо збільшення зарплати після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.