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Военным с 1 марта поднимут зарплату на 30% – Резников

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 19:11

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ с 1 марта вырастет на 30% – министр обороны Алексей Резников подписал срочную телеграмму.

Источник: Минобороны

Дословно Минобороны: "Совершенно всем военным, кто еще не получил повышения в этом году, будет повышение зарплаты на 30%.

В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы".

Детали: Сообщается – если увеличение зарплаты после учета всех доплат все же будет меньше 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

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Темы: МиноборонызарплатыВооруженные силы
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