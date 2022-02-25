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Попри війну, НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу

П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:38
прапори україни і нато. фото: мзс україни

Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися.

Про це йдеться у заяві лідерів держав-членів НАТО, ухваленій за підсумками екстреного саміту, який відбувся у віртуальному форматі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки", - сказано у рішенні держав Альянсу.

Варто зазначити, 22 лютого, до початку вторгнення, глава держави-агресора Владімір Путін заявив, що для нормалізації відносин з РФ Україна має визнати суверенітет Росії над Кримом, відмовитись від членства в НАТО та провести часткову демілітаризацію країни. 

Росія неодноразово спекулювала, що вважає членство України в НАТО загрозою власній безпеці.

У НАТО підкреслили, що вважають війну Росії проти України найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. 

Члени Альянсу рішуче засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, здійснюване за підтримки Білорусі, і закликали припинити воєнні дії.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий наступ, вивести всі свої сили з України та звернути з обраного нею шляху агресії", - заявили лідери тридцяти держав НАТО.

Вони назвали рішення президента Путіна напасти на Україну жахливою стратегічною помилкою, за яку Росії доведеться заплатити велику економічнну і політичну ціну, наслідки від чого триватимуть роками. 

У НАТО підкреслили свою прихильність до статті 5 Вашингтонського договору, пообіцявши захищати всіх союзників.Варто зазначити, що на запрошення Генерального секретаря Єнса Столтенберга до саміту приєдналися держави-партнери Фінляндія і Швеція. Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили

Поміж тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Теми: НАТОРосіявійна
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