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Несмотря на войну, НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу

Пятница, 25 февраля 2022, 19:38
флаги украины и нато. фото: getty images

Несмотря на войну, которую Россия развернула против Украины, Североатлантический альянс настаивает на праве Украинского государства самостоятельно выбирать союзы безопасности, к которым она хочет присоединиться.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств-членов НАТО, принятом по итогам экстренного саммита, состоявшегося в виртуальном формате в пятницу, как сообщает "Европейская правда".

"НАТО по-прежнему привержена всем основным принципам европейской безопасности, в том числе потому, что каждая страна имеет право выбирать собственные механизмы безопасности", - говорится в решении государств Альянса.

Стоит отметить, 22 февраля, до начала вторжения, глава государства-агрессора Владимир Путин заявил, что для нормализации отношений с РФ Украина должна признать суверенитет России над Крымом, отказаться от членства в НАТО и провести частичную демилитаризацию страны.

Россия не раз спекулировала, что считает членство Украины в НАТО угрозой собственной безопасности.

В НАТО подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

Члены Североатлантического союза решительно осудили полномасштабное вторжение России в Украину, осуществляемое при поддержке Беларуси, и призвали прекратить военные действия.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить военное наступление, вывести все свои силы из Украины и свернуть с избранного ею пути агрессии", – заявили лидеры тридцати государств НАТО.

Они назвали решение президента Путина напасть на Украину ужасной стратегической ошибкой, за которую России придется заплатить большую экономическую и политическую цену, последствия чего будут длится годами.

В НАТО подчеркнули свою приверженность статье 5 Вашингтонского договора, пообещав защищать всех союзников. Стоит отметить, что по приглашению Генерального секретаря Йенса Столтенберга к саммиту присоединились государства-партнеры Финляндия и Швеция. Впрочем, Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: НАТОРосcиявойна
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