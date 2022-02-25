Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Один льотчик ВПС України знищив 6 російських літаків – Міноборони

П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:53
ілюстративне фото getty images

Один пілот Військово-повітряних сил Збройних Сил України зумів власноруч збити 6 російських винищувачів.

Джерело: facebook-сторінка заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова Маляр: "6 збитих російських літаків за 30 годин.

Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача.

Героям Слава!"

Деталі: Користувачі в соцмережах дали прізвисько українському льотчику "Київський Привид" за його успішне знищення сил противника в повітрі.

Що було раніше: Уранці 25 лютого пілот українського винищувача знищив у небі над Харковом винищувач Су-25 російських повітряно-космічних сил.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Подоляк: Перший раунд переговорів закінчено, сторони їдуть до своїх столиць

фотоЗеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією

відео, фото Буча після важких боїв: спалені ворожі колони, пошкоджені хати. Є втрати

уточненоПереговори України і Росії тривають - ОП

відео, оновлено від 13:34Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів"

Усі новини...
Останні новини
18:34
Подоляк: Перший раунд переговорів закінчено, сторони їдуть до своїх столиць
18:24
Путін хоче Крим, нейтралітет і "денацифікацію" України для припинення війни
18:19
відеоВ окупованому Бердянську мешканці прогнали техніку РФ і зберегли українські прапори
18:00
Зеленський повернув Баканову Малюка
17:59
фотоЗеленський підписав заявку на членство України в ЄС
17:54
фотоЗа добу західний кордон України перетинають 120 тисяч людей
17:51
Україна випускає військові облігації: перший аукціон проведуть 1 березня
17:49
відео Байрактар знову знищив ворожі ЗРК "Бук" – цього разу під Києвом
17:45
Глава МЗС Німеччини не хоче прискорювати вступ України в ЄС
17:33
Макрон провів телефонні розмови з Зеленським і Путіном
Усі новини...