Один льотчик ВПС України знищив 6 російських літаків – Міноборони

Один пілот Військово-повітряних сил Збройних Сил України зумів власноруч збити 6 російських винищувачів.

Джерело: facebook-сторінка заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова Маляр: "6 збитих російських літаків за 30 годин.

Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача.

Героям Слава!"

Деталі: Користувачі в соцмережах дали прізвисько українському льотчику "Київський Привид" за його успішне знищення сил противника в повітрі.

Що було раніше: Уранці 25 лютого пілот українського винищувача знищив у небі над Харковом винищувач Су-25 російських повітряно-космічних сил.