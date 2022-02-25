Один льотчик ВПС України знищив 6 російських літаків – Міноборони
П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:53
Один пілот Військово-повітряних сил Збройних Сил України зумів власноруч збити 6 російських винищувачів.
Джерело: facebook-сторінка заступниці міністра оборони Ганни Маляр
Пряма мова Маляр: "6 збитих російських літаків за 30 годин.
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Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача.
Героям Слава!"
Деталі: Користувачі в соцмережах дали прізвисько українському льотчику "Київський Привид" за його успішне знищення сил противника в повітрі.
ВІДЕО ДНЯ
Що було раніше: Уранці 25 лютого пілот українського винищувача знищив у небі над Харковом винищувач Су-25 російських повітряно-космічних сил.