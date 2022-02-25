Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Один льотчик ВПС України знищив 6 російських літаків – Міноборони

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:53
Один льотчик ВПС України знищив 6 російських літаків – Міноборони
ілюстративне фото getty images

Один пілот Військово-повітряних сил Збройних Сил України зумів власноруч збити 6 російських винищувачів.

Джерело: facebook-сторінка заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова Маляр: "6 збитих російських літаків за 30 годин.

Реклама:

Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача.

Героям Слава!"

Деталі: Користувачі в соцмережах дали прізвисько українському льотчику "Київський Привид" за його успішне знищення сил противника в повітрі.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Уранці 25 лютого пілот українського винищувача знищив у небі над Харковом винищувач Су-25 російських повітряно-космічних сил.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: