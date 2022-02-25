Один летчик ВВС Украины уничтожил 6 российских самолетов

Один пилот Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины сумел собственноручно сбить 6 российских истребителей.

Источник: facebook-страница заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "6 сбитых российских самолетов за 30 часов.

Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя.

Героям Слава!"

Детали: Пользователи в соцсетях дали прозвище украинскому летчику "Киевский Призрак" за его успешное уничтожение сил противника в воздухе.

Что было раньше: Утром 25 февраля пилот украинского истребителя уничтожил над Харьковом истребитель Су-25 российских воздушно-космических сил.