Один летчик ВВС Украины уничтожил 6 российских самолетов
Пятница, 25 февраля 2022, 18:53
Один пилот Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины сумел собственноручно сбить 6 российских истребителей.
Источник: facebook-страница заместителя министра обороны Анны Маляр
Прямая речь Маляр: "6 сбитых российских самолетов за 30 часов.
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Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя.
Героям Слава!"
Детали: Пользователи в соцсетях дали прозвище украинскому летчику "Киевский Призрак" за его успешное уничтожение сил противника в воздухе.
ВИДЕО ДНЯ
Что было раньше: Утром 25 февраля пилот украинского истребителя уничтожил над Харьковом истребитель Су-25 российских воздушно-космических сил.