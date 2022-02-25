Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Один летчик ВВС Украины уничтожил 6 российских самолетов

Пятница, 25 февраля 2022, 19:53
иллюстративное фото getty images

Один пилот Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины сумел собственноручно сбить 6 российских истребителей.

Источник: facebook-страница заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "6 сбитых российских самолетов за 30 часов.

Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя.

Героям Слава!"

Детали: Пользователи в соцсетях дали прозвище украинскому летчику "Киевский Призрак" за его успешное уничтожение сил противника в воздухе.

Что было раньше: Утром 25 февраля пилот украинского истребителя уничтожил над Харьковом истребитель Су-25 российских воздушно-космических сил.

powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киевской области враг ракетным ударом разрушил три 5-этажки

Футбол: российские клубы и сборные отстранили из всех чемпионатов

Порошенко поздравил Зеленского с заявкой в ​​ЕС и обратился к партнерам

видео Подоляк: Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы

Зеленский вернул Баканову Малюка

фото, видеоЗеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Все новости...
Последние новости
21:46
Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова
21:24
Российский "ВТБ" мог избежать санкций Запада в первый же день войны против Украины
21:21
Франция эвакуирует посольство из Киева - угрозы значительные
21:17
видео Министр обороны объяснил оккупантам, как сдаться в плен
21:16
США ввели санкции против Центробанка, Минфина и суверенного инвестфонда РФ
20:57
В Киевской области враг ракетным ударом разрушил три 5-этажки
20:49
УЕФА расторгла контракт с Газпромом
20:43
Более 360 тисяч украинцев покинули свои дома с начала российского вторжения
20:24
фотоВраг начал прикрываться флагом Украины – Залужный
20:19
Крови хватает, но есть еще потребность в донорах с отрицательным резус-фактором
Все новости...