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Німеччина нарешті надіслала Україні "безпекову допомогу" - обіцяні 5 тисяч шоломів

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 20:00

Німеччина розпочала оголошену поставку 5000 шоломів для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Засоби захисту були у дорозі у двох вантажівках у п'ятницю.

Шоломи передадуть за межами України, оскільки на її території тривають бойові дії.

У суперечці про поставку зброї, яку федеральний уряд постачати Україні відмовився, оголошення про шоломи викликало ажіотаж, а іноді і суспільні насмішки.

Федеральний уряд зазначив, що прохання про доставку шоломів було надіслано офіційно українським урядом.

26 січня глава Міноборони Німеччини заявила про готовність країни поставити Україні 5000 військових шоломів, однак постачання відбувається вже після початку війни Росії проти України

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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