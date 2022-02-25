Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия наконец-то прислала Украине помощь - обещанные 5 тысяч шлемов

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 20:00

Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.

Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.

В споре о поставке оружия, которое федеральное правительство поставлять Украине отказалось, объявление о шлемах вызвало ажиотаж, а иногда и общественные насмешки.

Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена ​​официально украинским правительством.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в немецкое правительство, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ вынуждает Берлин менять политику по отношению к Украине

Темы: ГерманияУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Германия
Глава немецкой разведки застрял в Киеве из-за нападения РФ, но его уже эвакуировали
Бранденбургские ворота в Берлине подсветили цветами флага Украины
Кулеба в разговоре с главой МИД Германии поблагодарил за СП2 и обсудил дополнительную помощь
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...