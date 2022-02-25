Германия наконец-то прислала Украине помощь - обещанные 5 тысяч шлемов
Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.
Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.
В споре о поставке оружия, которое федеральное правительство поставлять Украине отказалось, объявление о шлемах вызвало ажиотаж, а иногда и общественные насмешки.
Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена официально украинским правительством.
26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов
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Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в немецкое правительство, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.
Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине.
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