Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив з Байденом антивоєнну коаліцію

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 20:18
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели розмову щодо санкцій та антивоєнної коалції. 

Джерело: Twitter Зеленського                   

Дослівно: "Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!".

Що передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Знати більше: БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ

Теми: ЗеленськийБайден
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговори України і Росії закінчилися - ЗСУ

відео, оновлено від 13:34Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів"

Прем’єр Чехії підтримав ідею вступу України в ЄС за спецпроцедурою

У головному соборі ПЦУ знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян

Ядерні погрози: Китай закликав Путіна до стриманості

Антипутінська коаліція готує четвертий пакет санкцій проти Росії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський записав відео з Києва, що влада не тікає
Зеленський: Коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі
Зеленський - Путіну: Давайте сідати за стіл переговорів
Останні новини
16:41
Гроші з "єПідтримки": уже переказали для армії 1,5 мільярда
16:38
Шмигаль: Україна готує заявку на членство у Євросоюзі
16:36
Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України
16:31
YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні
16:29
У Києві та області обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк
16:13
Науковці розповіли про можливі наслідки військового удару по ЧАЕС
16:12
На Харківщині справжній геноцид, гинуть десятки мирних – голова області
16:10
Тисячі іноземців уже подали заяви до Інтернаціонального легіону – Міноборони
16:00
Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, повідомили про підозру в держзраді
15:58
Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді надсилати кошти
Усі новини...