Зеленський обговорив з Байденом антивоєнну коаліцію
П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:18
Президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели розмову щодо санкцій та антивоєнної коалції.
Джерело: Twitter Зеленського
Дослівно: "Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!".
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Що передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.
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