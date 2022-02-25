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Зеленський обговорив з Байденом антивоєнну коаліцію

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 19:18
Зеленський обговорив з Байденом антивоєнну коаліцію
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели розмову щодо санкцій та антивоєнної коалції. 

Джерело: Twitter Зеленського                   

Дослівно: "Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!".

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Що передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Знати більше: БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ

Теми: ЗеленськийБайден
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