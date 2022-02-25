Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 19:18
Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели разговор по поводу санкций и антивоенной коалции.

Источник: Twitter Зеленского

Дословно: "Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!".

Реклама:

Что предшествовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в защиту Украины уже сформирована коалиция в составе 73 стран и 9 международных организаций.

Знать больше: БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев

Темы: ЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: