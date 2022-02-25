Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели разговор по поводу санкций и антивоенной коалции.

Источник: Twitter Зеленского

Дословно: "Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!".

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Что предшествовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в защиту Украины уже сформирована коалиция в составе 73 стран и 9 международных организаций.

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