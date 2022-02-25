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Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию

Пятница, 25 февраля 2022, 20:18
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели разговор по поводу санкций и антивоенной коалции.

Источник: Twitter Зеленского

Дословно: "Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!".

Что предшествовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в защиту Украины уже сформирована коалиция в составе 73 стран и 9 международных организаций.

Знать больше: БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев

Темы: ЗеленскийБайден
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