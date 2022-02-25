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УЗ скасувала низку приміських поїздів задля безпеки пасажирів

П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:21

"Укрзалізниця" скасувала з 25 лютого низку приміських поїздів задля безпеки пасажирів.

Джерело: Telegram "Укрзалізниці".

Деталі: Зокрема, скасовані поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом:

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№ 7057 Харків - Бахмут,

№ 7096 Бахмут - Харків,

№ 7088 Костянтинівка - Харків,

ВІДЕО ДНЯ

№ 7087 Харків - Костянтинівка.

Також поки не їздитиме приміський поїзд 6809/6810 Запоріжжя-1 - Енергодар.

Крім того, зазначається, що наразі відправлення поїздів з Києва плануються за розкладом, проте через наявну ситуацію все швидко змінюється, й необхідно слідкувати за офіційними повідомленнями на каналах "Укрзалізниці".

Що передувало: Внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого було поранено двох провідників.

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