УЗ скасувала низку приміських поїздів задля безпеки пасажирів
П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:21
"Укрзалізниця" скасувала з 25 лютого низку приміських поїздів задля безпеки пасажирів.
Джерело: Telegram "Укрзалізниці".
Деталі: Зокрема, скасовані поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом:
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№ 7057 Харків - Бахмут,
№ 7096 Бахмут - Харків,
№ 7088 Костянтинівка - Харків,
ВІДЕО ДНЯ
№ 7087 Харків - Костянтинівка.
Також поки не їздитиме приміський поїзд 6809/6810 Запоріжжя-1 - Енергодар.
Крім того, зазначається, що наразі відправлення поїздів з Києва плануються за розкладом, проте через наявну ситуацію все швидко змінюється, й необхідно слідкувати за офіційними повідомленнями на каналах "Укрзалізниці".
Що передувало: Внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого було поранено двох провідників.