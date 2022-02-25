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УЗ отменила ряд пригородных поездов для безопасности пассажиров

Пятница, 25 февраля 2022, 19:21

"Укрзализныця" отменила с 25 февраля ряд пригородных поездов для безопасности пассажиров.

Источник: Telegram "Укрзализныци".

Детали: В частности, отменены поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом:

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№7096 Бахмут - Харьков,

№7088 Константиновка - Харьков,

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№7087 Харьков - Константиновка.

Также пока не будет ездить пригородный поезд 6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время отправление поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется, и необходимо следить за официальными сообщениями на каналах "Укрзализныци".

Что предшествовало: В результате обстрела железнодорожной станции Купянск 25 февраля были ранены двое проводников.

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