УЗ отменила ряд пригородных поездов для безопасности пассажиров
"Укрзализныця" отменила с 25 февраля ряд пригородных поездов для безопасности пассажиров.
Источник: Telegram "Укрзализныци".
Детали: В частности, отменены поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом:
№7057 Харьков - Бахмут,
№7096 Бахмут - Харьков,
№7088 Константиновка - Харьков,
№7087 Харьков - Константиновка.
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Также пока не будет ездить пригородный поезд 6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время отправление поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется, и необходимо следить за официальными сообщениями на каналах "Укрзализныци".
Что предшествовало: В результате обстрела железнодорожной станции Купянск 25 февраля были ранены двое проводников.