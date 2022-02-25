На кордоні з Польщею відкрили два піші переходи, щоб зменшити черги
На українсько-польському кордоні у двох пунктах пропуску відкрили піші переходи.
Джерело: Facebook керівника Львівської митниці Данііла Маньшикова.
Дослівно: "Усі, хто має намір перетнути кордон з України в бік Республіки Польща, можуть скористатися пішим переходом в пункті пропуску "Краківець – Корчова", який розпочав роботу з 19.00, сьогодні, 25 лютого.
Окрім того, аналогічний пішохідний перехід функціонує в пункті пропуску "Грушів – Будомєж".
Деталі: За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автівок:
"Ягодин" - 2500,
"Устилуг" - 1400,
"Грушів" - 700,
"Рава-Руська" - 900,
"Угринів" - 1150,
"Краківець" - 1200,
"Шегині" - 1600,
"Смільниця" - 900.
Також на кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувало загалом близько 270 автомобілів.
Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.
На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.
У Держприкордонслужбі також зазначили, що кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, була максимально збільшена, й обладнано додаткові робочі місця для оформлення.
"У даному контексті також варто подякувати прикордонникам суміжних країн, які сприяють нашим співвітчизникам під час пропуску на територію держав", - сказано у повідомленні.