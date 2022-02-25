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На кордоні з Польщею відкрили два піші переходи, щоб зменшити черги

П'ятниця, 25 лютого 2022, 20:04

На українсько-польському кордоні у двох пунктах пропуску відкрили піші переходи.

Джерело: Facebook керівника Львівської митниці Данііла Маньшикова.

Дослівно: "Усі,  хто має намір перетнути кордон з України в бік Республіки Польща, можуть скористатися пішим переходом в пункті пропуску "Краківець – Корчова", який розпочав роботу з 19.00, сьогодні, 25 лютого.

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Окрім того, аналогічний пішохідний перехід функціонує в пункті пропуску "Грушів – Будомєж".

Деталі: За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автівок:

"Ягодин" - 2500, 

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"Устилуг" - 1400, 

"Грушів" - 700, 

"Рава-Руська" - 900, 

"Угринів" - 1150, 

"Краківець" - 1200,

"Шегині" - 1600, 

"Смільниця" - 900.

Також на кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувало загалом близько 270 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.

У Держприкордонслужбі також зазначили, що кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, була максимально збільшена, й обладнано додаткові робочі місця для оформлення. 

"У даному контексті також варто подякувати прикордонникам суміжних країн, які сприяють нашим співвітчизникам під час пропуску на територію держав", - сказано у повідомленні.

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