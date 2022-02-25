На границе с Польшей открыли два пеших перехода, чтобы уменьшить очереди

На украинско-польской границе в двух пунктах пропуска открыли пешие переходы.

Источник: Facebook руководителя Львовской таможни Даниила Маньшикова.

Дословно: "Все, кто намерен пересечь границу из Украины в сторону Республики Польша, могут воспользоваться пешим переходом в пункте пропуска Краковец – Корчевая, который начал работу с 19:00, сегодня, 25 февраля.

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Кроме того, аналогичный пешеходный переход функционирует в пункте пропуска Грушев – Будомеж".

Детали: По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 18:00 на выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе с Польшей ожидалось такое количество автомобилей:

"Ягодин" - 2500,

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"Устилуг" - 1400,

"Грушев" - 700,

"Рава-Русская" - 900,

"Угринов" - 1150,

"Краковец" - 1200,

"Шегини" - 1600,

"Смольница" - 900.

Также на границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находилось около 270 автомобилей.

Пересечения границы в Венгрию в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей.

На выезд в Румынию в трех пунктах пропуска, в очередях находилось более 1100 легковых автомобилей.

В Госпогранслужбе также отметили, что количество персонала, осуществляющего пограничные процедуры, было максимально увеличено, и оборудованы дополнительные рабочие места для оформления.

"В данном контексте также следует поблагодарить пограничников сопредельных стран, которые способствуют нашим соотечественникам во время пропуска на территорию государств", - говорится в сообщении.