Дієва протидія російській агресії: допомогти ЗСУ може кожен

Є низка способів допомогти українським військовим у протистоянні з країною-агресором, навіть якщо у вас немає військового досвіду.

Джерело: BIHUS.Info

Зараз підтримати рідну країну та наших захисників можна не лише силою, а й таким чином:

Діями

- виявляти ворожі мітки (хрест, коло, тощо) на дорогах і дахах, засипати чи замальовувати та повідомляти про це в бот, створений Кіберполіцією.

- фіксувати пересування ворожої техніки (вказуючи геолокацію й час) і надсилати, наприклад в Телеграм-чат, що моніториться силовиками. @vseodnoikhnesadyat

- долучитись до виготовлення коктейлів Молотова чи вступити до кібервійськ. Про ці та інші види допомоги детальніше в пості в чаті волонтерів Києва за цим посиланням.

Фінансово

- Офіційні реквізити спеціального рахунку Нацбанку для сбору коштів на потреби армії:

UA843000010000000047330992708

- Перерахувати кошти з ЄПідтримки для фонду Повернись живим через Portmone

- Задонатити таким фондам як Армія SOS чи Крила Фенікса

- здати кров, адресу центру у вашому місті можна знайти тут.

- допомогти з притулком для тих, хто їде від війни в більш безпечні регіони. Наприклад, через сайт чи ініціативу Центр спільних дій.

Якщо ви мешкаєте у Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській областях, і готові прийняти кількох людей – заповнюйте форму.

А якщо їдете з цих областей і шукаєте житло – ось цю.