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Дієва протидія російській агресії: допомогти ЗСУ може кожен

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 лютого 2022, 21:21
Українці тримають державний прапор, Getty Images

Є низка способів допомогти українським військовим у протистоянні з країною-агресором, навіть якщо у вас немає військового досвіду.

Джерело: BIHUS.Info

Зараз підтримати рідну країну та наших захисників можна не лише силою, а й таким чином:

Діями  

- виявляти ворожі мітки (хрест, коло, тощо) на дорогах і дахах, засипати чи замальовувати та повідомляти про це в бот, створений Кіберполіцією.

- фіксувати пересування ворожої техніки (вказуючи геолокацію й час) і надсилати, наприклад в Телеграм-чат, що моніториться силовиками. @vseodnoikhnesadyat

- долучитись до виготовлення коктейлів Молотова чи вступити до кібервійськ. Про ці та інші види допомоги детальніше в пості в чаті волонтерів Києва за цим посиланням.

Фінансово

- Офіційні реквізити спеціального рахунку Нацбанку для сбору коштів на потреби армії:

UA843000010000000047330992708

- Перерахувати кошти з ЄПідтримки для фонду Повернись живим через Portmone

-  Задонатити таким фондам як Армія SOS чи Крила Фенікса

-  здати кров, адресу центру у вашому місті можна знайти тут.

- допомогти з притулком для тих, хто їде від війни в більш безпечні регіони. Наприклад, через сайт чи ініціативу Центр спільних дій.

Якщо ви мешкаєте у Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській областях, і готові прийняти кількох людей – заповнюйте форму.

А якщо їдете з цих областей і шукаєте житло – ось цю.

Теми: війнаЗбройні сили
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