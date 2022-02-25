Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Действенное сопротивление российским оккупантам: как помочь ВСУ

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 20:21
Действенное сопротивление российским оккупантам: как помочь ВСУ
Украинцы держат государственный флаг, Getty Images

Есть ряд способов помочь украинским военным и добровольцам в противостоянии со страной-агрессором, даже если у вас нет военного опыта.

Источник: BIHUS.Info

Сейчас поддержать родную страну и наших защитников можно не только силой, но и так:

Реклама:

Действиями

- обнаруживать вражеские метки (крест, круг и т.д.) на дорогах и крышах, засыпать или зарисовывать и сообщать об этом в бот, созданный Киберполицией.

- фиксировать передвижение вражеской техники (указывая геолокацию и время) и отправлять, например, в телеграмм-чат, мониторящийся силовиками. @vseodnoikhnesadyat

ВИДЕО ДНЯ

- присоединиться к изготовлению коктейлей Молотова или приступить к кибервойскам. Об этих и других видах помощи подробнее в посте в чате волонтеров Киева по этой ссылке.

Финансово

- Официальные реквизиты специального счета Нацбанка для сбора средств на нужды армии:

UA843000010000000047330992708

- Перечислить средства с ЕП Поддержки для фонда Вернись живым через Portmone.

- Донатить таким фондам как Армія SOS или Крылья Феникса.

- Сдать кровь, адрес центра в вашем городе можно найти здесь.

- помочь с убежищем для тех, кто уезжает от войны в более безопасные регионы. Например, через сайт или инициативу Центр совместных действий.

Если вы проживаете во Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областях, и готовы принять несколько человек – заполняйте форму.

А если едете из этих областей и ищете жилье – вот эту.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: