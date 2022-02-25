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Действенное сопротивление российским оккупантам: как помочь ВСУ

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 21:21
Украинцы держат государственный флаг, Getty Images

Есть ряд способов помочь украинским военным и добровольцам в противостоянии со страной-агрессором, даже если у вас нет военного опыта.

Источник: BIHUS.Info

Сейчас поддержать родную страну и наших защитников можно не только силой, но и так:

Действиями

- обнаруживать вражеские метки (крест, круг и т.д.) на дорогах и крышах, засыпать или зарисовывать и сообщать об этом в бот, созданный Киберполицией.

- фиксировать передвижение вражеской техники (указывая геолокацию и время) и отправлять, например, в телеграмм-чат, мониторящийся силовиками. @vseodnoikhnesadyat

- присоединиться к изготовлению коктейлей Молотова или приступить к кибервойскам. Об этих и других видах помощи подробнее в посте в чате волонтеров Киева по этой ссылке.

Финансово

- Официальные реквизиты специального счета Нацбанка для сбора средств на нужды армии:

UA843000010000000047330992708

- Перечислить средства с ЕП Поддержки для фонда Вернись живым через Portmone.

- Донатить таким фондам как Армія SOS или Крылья Феникса.

- Сдать кровь, адрес центра в вашем городе можно найти здесь.

- помочь с убежищем для тех, кто уезжает от войны в более безопасные регионы. Например, через сайт или инициативу Центр совместных действий.

Если вы проживаете во Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областях, и готовы принять несколько человек – заполняйте форму.

А если едете из этих областей и ищете жилье – вот эту.

Темы: войнаВооруженные силы
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