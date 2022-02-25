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Офіс президента: Йдуть консультації щодо переговорів із Путіним

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 23:18

Офіс президента України каже, що тривають консультації щодо переговорів із Росією.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Вітаю колеги! Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція.

Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя".

Що передувало: Президент України закликав очільника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб припинити криваву війну, розв'язану РФ.

Російська сторона відповіла пропозицією провести переговори в Мінську і майже одразу заявила, що Україна не погодилась на Мінськ, запропонувала Варшаву і взагалі відмовилась від розмови.

Нагадаємо:  Російська Федерація, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію щодо України, 24 лютого підступно напала на нашу країну одразу на кількох відтинках кордону, вчергове грубо порушивши всі міжнародні домовленості.

Теми: війнаЗеленськийПутін
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