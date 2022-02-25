Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 23:51
Франція підтримала відключення Росії від SWIFT
ФОТО: GETTY

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відключення Росії  від платіжної мережі SWIFT.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна (російського президента Володимира Путіна – ред.), забезпечення оборонною зброєю.

Реклама:

Merci la France".

Довідково. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.
  • США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від  SWIFT.
  • Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від SWIFT залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку. 
  • Наразі Німеччина, Угорщина і Кіпр виступають проти відключення.

Теми: ФранціяекономікаРосіяМакрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Франція
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: