Франція підтримала відключення Росії від SWIFT
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відключення Росії від платіжної мережі SWIFT.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter
Дослівно: "Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна (російського президента Володимира Путіна – ред.), забезпечення оборонною зброєю.
Merci la France".
Довідково. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.
Нагадаємо:
- Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.
- США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від SWIFT.
- Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від SWIFT залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку.
- Наразі Німеччина, Угорщина і Кіпр виступають проти відключення.