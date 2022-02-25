Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відключення Росії від платіжної мережі SWIFT.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна (російського президента Володимира Путіна – ред.), забезпечення оборонною зброєю.

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Merci la France".

Довідково. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

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