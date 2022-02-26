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Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 00:51
ФОТО: GETTY

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відключення Росії  від платіжної мережі SWIFT.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна (російського президента Володимира Путіна – ред.), забезпечення оборонною зброєю.

Merci la France".

Довідково. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Нагадаємо:

  • Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.
  • США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від  SWIFT.
  • Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від SWIFT залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку. 
  • Наразі Німеччина, Угорщина і Кіпр виступають проти відключення.

Теми: ФранціяекономікаРосіяМакрон
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