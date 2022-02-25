Франция поддержала отключение России от SWIFT
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от платежной сети SWIFT.
Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter
Дословно: "Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина (российского президента Владимира Путина - ред.), обеспечение оборонным оружием.
Merci la France".
Справочно. SWIFT – высокобезопасная платежная сеть, соединяющая тысячи финансовых учреждений по всему миру. Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможной для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.
Напомним:
- Украина призвала партнеров отключить РФ от SWIFT в ответ на ее вторжение.
- США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключение от SWIFT.
- Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT остается в повестке дня, но сейчас в Европе не готовы перейти к этому шагу.
- В настоящее время Германия, Венгрия и Кипр выступают против отключения.