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Франция поддержала отключение России от SWIFT

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 23:51
Франция поддержала отключение России от SWIFT
ФОТО: GETTY

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от платежной сети SWIFT.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина (российского президента Владимира Путина - ред.), обеспечение оборонным оружием.

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Merci la France".

Справочно. SWIFT – высокобезопасная платежная сеть, соединяющая тысячи финансовых учреждений по всему миру. Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможной  для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украина призвала партнеров отключить РФ от SWIFT в ответ на ее вторжение.
  • США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключение от SWIFT.
  • Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT остается в повестке дня, но сейчас в Европе не готовы перейти к этому шагу.
  • В настоящее время Германия, Венгрия и Кипр выступают против отключения.

Темы: ФранцияэкономикаРосcияМакрон
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