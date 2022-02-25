Франция поддержала отключение России от SWIFT

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от платежной сети SWIFT.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина (российского президента Владимира Путина - ред.), обеспечение оборонным оружием.

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Merci la France".

Справочно. SWIFT – высокобезопасная платежная сеть, соединяющая тысячи финансовых учреждений по всему миру. Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможной для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.

Напомним:

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