"Смерть ворогам!": над Київщиною збили ІЛ-76 з ворожим десантом

На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, командування Повітряних сил України

Пряма мова: "Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!"

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Деталі: Командування ПС ЗСУ уточнює, що о пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Повідомляється, що наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

Нагадаємо: 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики вразили Іл-76 МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.